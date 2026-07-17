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НовостиПроисшествия17 июля 2026 16:29

Подросток поджег АЗС на Непокоренных

По предварительной информации, его на преступление подтолкнули мошенники
Регина МАРИНЕЦ
Экстренные службы ликвидировали возгорание.

Экстренные службы ликвидировали возгорание.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Подросток поджег заправку на севере Петербурга. Хотя ее быстро потушили, повреждения оказались серьезными.

АЗС на проспекте Непокоренных загорелась вечером 17 июля. По предварительной информации, виновником пожара оказался 16-летний подросток – его задержали неподалеку от места преступления по горячим следам.

Юноша сразу стал объясняться, мол, он не хотел, его подговорили неизвестные из интернета. Хотя очевидно, что на подготовку у него ушло время.

- Сейчас с несовершеннолетним работают следователи, - сообщает телеканал «78».

Экстренные службы ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. Подробности происшествия уточняются.