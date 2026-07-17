В Петербурге за месяц выдали на 4% меньше автокредитов

Количество одобренных заявок тоже сократилось – до 5190. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне петербуржцы взяли автокредитов на 9,4 млрд рублей, что на 4% меньше, чем в мае. Количество одобренных заявок тоже сократилось – до 5190. При этом средняя сумма займа выросла до 1,81 млн рублей, а срок погашения увеличился на один месяц – до 67 месяцев.

- В Ленинградской области динамика противоположная. За июнь там выдали на 4% больше кредитов – 1817 займов, а общий портфель вырос на 2% – до 3,07 млрд рублей. Средний чек при этом чуть снизился – до 1,69 млн рублей, а средний срок кредита составил 69 месяцев, - сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По России рынок автокредитования уверенно растет. В июне банки выдали 112,2 тыс. займов на 176,9 млрд рублей – на 2% больше, чем в мае. В годовом выражении рост еще заметнее: плюс 14% по количеству и 34% по объему. Новые автомобили теперь занимают 71% всех кредитных сделок.

Средняя полная стоимость кредита по стране – 17,7%: для новых машин – 15,2%, для подержанных – 22,45%. Средний срок – 72 месяца, средняя сумма – 1,6 млн рублей. Петербург на этом фоне выглядит скромнее – жители города стали реже брать машины в долг, но те, кто решается, выбирают более дорогие модели.