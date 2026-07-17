Подросток-поджигатель АЗС на Непокоренных заявил, что его заставили неизвестные

Юноша испугался и выполнил указание. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Подросток, который поджег АЗС на проспекте Непокоренных, обвинил во всем мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что 16-летний парень поджег газораздаточную колонку вечером 17 июля. Огонь полностью уничтожил оборудование, газовый модуль станции получил повреждения, а на тушение выезжали несколько пожарных расчетов. Правоохранители задержали подозреваемого рядом с местом преступления.

- На допросе задержанный рассказал, что около трех недель назад познакомился в мессенджере с девушкой. Позже с ним связались другие люди и стали угрожать ему и его родным, требуя совершить поджог. Испугавшись, юноша выполнил их указание, - рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция проверяет версию подростка и ищет организаторов преступления. К счастью, никто не пострадал.