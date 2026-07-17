Художника-монументалиста Анатолия Заславского похоронят в Пушкине

Заславский умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Церемония прощания с художником-монументалистом Анатолием Заславским пройдет в Пушкине 20 июля, начало в 14:00. Об этом сообщил ТАСС.

- Анатолия Заславского похоронят на Казанском кладбище, - уточнили в пресс-службе Санкт-Петербургского союза художников.

Заславский умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Он родился в Киеве в 1939 году, окончил Ленинградское училище имени Мухиной по специальности монументальная живопись. С 1977 года он был членом секции монументального искусства Союза художников.

Произведения Заславского хранятся в Русском музее, Музее истории Петербурга, Музее театрального и музыкального искусства, а также в музеях Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани, Мурманска и в частных коллекциях по всему миру. Художник оставил большое наследие – его мозаики и витражи до сих пор украшают городские пространства.