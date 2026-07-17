Борщевой набор подорожал в Петербурге

Также вырос в цене сахар. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В июне потребительские цены в Петербурге выросли на 0,83% после снижения в мае, сообщили в Банке России. Сильнее всего прибавили в цене овощи из борщевого набора – картофель, морковь, лук и капуста. Также вырос в цене сахар – это тоже сезонный фактор.

- Запасы прошлого урожая к июню заканчиваются, а новый еще не поступил в продажу. При этом в годовом выражении цены на эти продукты снизились, - обратил внимание dp.ru.

На топливном рынке тоже произошел скачок: ускорился рост цен на бензин. Регулятор объяснил это сезонным повышением спроса, которое совпало со сложной ситуацией на нефтеперерабатывающих заводах.

Среди непродовольственных товаров продолжили дешеветь электроника, техника и средства связи – отчасти благодаря укреплению рубля в предыдущие месяцы. А вот печатные издания подорожали из-за роста расходов на сырье, материалы и логистику.

В сфере услуг картина разнонаправленная. Пассажирский транспорт подешевел – сказались сезонные акции на билеты в сидячих вагонах скоростных поездов. Также в Петербурге повысилась абонентская плата за сотовую связь – операторы не меняли тарифы с ноября прошлого года.