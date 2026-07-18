На КАД у развязки с Московским шоссе на месяц перекроют две полосы

С 23 июля некоторые полосы КАД будут недоступны для движения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На внутреннем кольце КАД в районе развязки с Московским шоссе почти на месяц ограничат движение. Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, на 65-м километре магистрали будут менять два деформационных шва.

Работы разобьют на два этапа:

– С 23 июля по 9 августа перекроют полосу безопасности, переходно-скоростную полосу, а также первую и вторую полосы. С 10 по 25 августа – третью и четвертую полосы. По оставшимся свободным для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, – уточнил Пузыревский.

Ремонт планируют вести круглосуточно, в три смены, чтобы уложиться в заявленные сроки. На участке установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. Информацию о перекрытиях будут выводить на табло и знаки переменной информации КАД. Водителям советуют заранее продумывать маршруты.