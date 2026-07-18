Вертолетную площадку Петропавловской крепости закрыли до конца года

Ограничения на посадку вертолетов продлится до конца 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

трены только для чиновников, силовиков и санитарной авиации

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о временном запрете полетов над Заячьим островом. С 20 июля и до 31 декабря 2026 года вертолетная площадка «Петропавловская крепость» перестанет принимать гражданские воздушные суда.

Причина ограничений – Указ Президента РФ №757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации» и решение городского Оперативного штаба от 13 июля. Постановление гласит:

– Запретить с 20.07.2026 по 31.12.2026 осуществление взлетно-посадочных операций для вертолетов на посадочную площадку «Петропавловская крепость».

При этом из правил есть исключения. Запрет не распространяется на вертолеты федеральных и городских органов власти, машины оборонного комплекса и силовых ведомств. Также в воздух по-прежнему смогут подниматься борты санитарной авиации и воздушные суда, выполняющие госзаказ.

Контроль за соблюдением постановления возложен на вице-губернаторов Кирилла Полякова и Игоря Потапенко. Действие ограничений автоматически прекратится 31 декабря 2026 года. Документ подписан 16 июля.