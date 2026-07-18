Житель Петербурга получил три года колонии за удар ножом в спину

Мужчина хотел защитить себя и напал с ножом на обидчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красногвардейский районный суд вынес приговор местному жителю, который еще в ноябре 2025 года напал с ножом на человека вместо самообороны. Суд назначил три года колонии общего режима.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга подтвердили:

– Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима.

Инцидент произошел поздней ночью у жилого дома на проспекте Металлистов. По версии осужденного, к нему подошли двое неизвестных, потребовали ценные вещи и пригрозили расправой. Тот продемонстрировал нож и попросил незнакомцев отойти. Когда мужчины стали отступать, один из них подобрал с земли дорожное ограждение, бросил в оппонента и попал по руке. В ответ на это осужденный догнал обидчика и ударил его ножом со спины в область ребер. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину, выплатил пострадавшему компенсацию и принес извинения. Но суд учел, что удар был нанесен не в момент угрозы, а когда нападавший уже пытался скрыться.