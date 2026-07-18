Историк Евгений Понасенков* задолжал налоговой более 2 млн рублей

Историк попал в поле зрения налоговой. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Блогер, публицист и историк Евгений Понасенков* накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму 2,3 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

При этом Понасенков* продолжает активно вести деятельность в интернете. Он регулярно публикует видеоролики на своих YouTube-каналах и проводит стримы для подписчиков. Во время прямых эфиров зрители могут задавать вопросы за денежные пожертвования.

Как отмечает издание, блогер также продолжает путешествовать по странам Европы и анонсирует новые исторические исследования.

Напомним, в 2022 году Министерство юстиции России включило Евгения Понасенкова* в реестр иностранных агентов. В ведомстве тогда указали, что он получает средства от организации с иностранным финансированием.

Понасенков* стал широко известен публике после его роликов с прогулками по Петербургу, видео в итоге стали вирусными. Также он обвинял историка Соколова в плагиате, а после участвовал в громком судебном разбирательстве над коллегой, который расчленил свою аспирантку.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.