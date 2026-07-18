В Ленобласти накрыли домашнюю нарколабораторию

Домашнюю лабораторию с 20 килограммами прекурсора накрыли в Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смольнинский районный суд Петербурга решил судьбу двух предприимчивых жителей Ленобласти, которые превратили частный дом в химический завод. Обоих отправили в СИЗО минимум до 16 сентября.

Свой бизнес-план партнеры развернули в Кировском районе. Вместо того чтобы сдавать свободные метры, хозяин дома решил использовать их под запрещенное производство, отведя под «цех» часть жилых комнат и гараж. Клиентская база, судя по ассортименту, ожидалась внушительная. При обыске оперативники обнаружили настоящий склад: 11 контейнеров, 73 канистры с жидкостями и 16 пакетов. В четырех из них находилось почти 20 килограммов прекурсора. Это особо крупный размер.

Задержали компаньонов 17 июля. На суде они попытались доказать, что под стражу их брать не за что, но безуспешно.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга подтвердили:

– В отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 сентября 2026 года.

Теперь вместо домашнего бизнеса мужчинам грозит длительный тюремный срок по ч. 2 ст. 228.4 УК РФ. Максимальное наказание по ней – до 15 лет лишения свободы.