В Ленобласти раскрыли убийство с расчленением годовалой давности

В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве с расчленением. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти год потребовался следователям и оперативникам, чтобы выйти на след двоих мужчин, жестоко расправившихся со знакомым. Жуткую находку – пять черных мусорных пакетов с фрагментами тела – обнаружили в канаве у карьера Мяглово 1 мая. Генетическая экспертиза установила: погибший – 30-летний уроженец Омской области.

Дело сразу взяли под особый контроль. Совместная работа следователей, полиции из Петербурга и Челябинской области, а также бойцов СОБР Росгвардии позволила выйти на подозреваемых.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Ленинградской области Мария Добрынина уточнила:

– В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории Челябинской области задержаны двое подозреваемых.

По версии следствия, еще в июле 2025 года в квартире на Пражской улице в Кудрово вспыхнул конфликт. Потерпевшего забили до смерти, после чего тело расчленили на семь частей и разложили по пакетам, чтобы скрыть следы. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц. Суд отправил их в СИЗО, следствие продолжается. За такое преступление грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.