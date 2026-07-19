Житель Петербурга попал в реанимацию после драки возле бара

Безработный отправил в реанимацию собутыльника из бара. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала мужчину, который избил незнакомца возле бара в центре Северной столицы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошел ночью 18 июля.

- В 02:58 в дежурную часть поступило сообщение от очевидца о том, что у бара, расположенного по улице Ломоносова, происходит драка, - сообщили в Полиции.

Позднее в полицию передали данные из больницы, куда в тяжелом состоянии доставили 41-летнего мужчину, которого избили в ходе конфликта. Интересно, что полиция задержала подозреваемого возле того же бара, но спустя сутки. Мужчина вернулся на место преступления.

- Около бара, где ранее была драка, опергруппой угрозыска задержан неработающий 22-летний местный житель, - уточнили в полиции. - Установлено, что в тот день между задержанным и пострадавшим произошел конфликт на почве выпитого алкоголя.

По данным полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.