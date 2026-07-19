Мужчина метнул бутылку водки в автобус в Петербурге

Мужчина метнул бутылку в автобус. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержан местный житель, который бросил бутылку в лобовое стекло автобуса. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в Московском районе 16 июля.

- В дежурную часть поступило сообщение от водителя автобуса №187 о том, что у дома 8 по Московскому шоссе двое неизвестных кинули бутылку водки в лобовое стекло общественного транспорта и скрылись с места происшествия, - уточнили в полиции.

Ущерб от атаки на автобус составил 66 тысяч рублей. Столько будет стоить замена разбитого стекла. Спустя два дня у дома по улице Ленсовета полицейские задержали подозреваемого. Это 24-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Хулигана отпустили под подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.