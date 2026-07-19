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НовостиОбщество19 июля 2026 8:16

Квартиру жительницы Ленобласти ограбили под предлогом обыска

Грабители вынесли 780 тысяч рублей
Александр ДЫБИН
Неизвестный ограбил таунхаус в Ленобласти.

Неизвестный ограбил таунхаус в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области расследуют ограбление частного дома во Всеволожском районе. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленобласти, воры зашли в таунхаус в деревне Новое Девяткино ночью 17 июля.

- Неизвестный проник в квартиру, расположенную в таунхаусе, и похитил 780 000 рублей, - уточнили в полиции.

Через несколько часов в Мурино опергруппа задержала 18-летнего друга дочери хозяйки квартиры. Молодой человек оказался под влиянием мошенников, которые убедили его, что нужно оставить дверь квартиры подруги не закрытой, якобы для проведения там обыска.

По данным полиции, возбуждено уголовное дело по части 3 стати 158 УК РФ (кража).