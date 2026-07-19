Два хулигана распылили в лицо прохожим перцовый газ в Петербурге

полиция задержала двух хулиганов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Петербурга задержала двух подозреваемых в хулиганских выходках. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в Приморском районе.

- 17 июля в отдел полиции поступили заявления от 19-летнего молодого человека и от 50-летнего мужчины о том, что на Богатырском и Коломяжском проспектах неизвестные распылили им в лицо содержимое перцового баллончика, а также ударили одного из них, - рассказали в пресс-службе полиции.

Спустя некоторое время полиция задержала на Комендантском проспекте двух подозреваемых. Это молодые люди, которым 22 и 21 год. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). 22-летний фигурант уже был ранее судим, поэтому он задержан и доставлен в отдел полиции.