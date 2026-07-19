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НовостиОбщество19 июля 2026 9:41

Смольный потратит миллиард рублей на мониторинг городских школ

Городские власти объявили закупку на передачу данных из школ в центр мониторинга
Александр ДЫБИН
Город вложится в мониторинг школ.

Город вложится в мониторинг школ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил закупку, которая поможет усилить безопасность городских школ. По данным портала госзакупок, Смольный намерен заплатить порядка миллиарда рублей за передачу данных из школ в городской центр мониторинга.

- Начальная максимальная цена контракта 1,066 млрд рублей, - говорится в материалах закупки. - Подведения итогов определения поставщика назначено 31 июля.

Победитель торгов будет заниматься предоставлением телекоммуникационных услуг по передаче данных с устройств мониторинга образовательных учреждений в центр обработки и хранения данных. О каких данных идет речь, в закупке не уточняется. Получателем услуги указано казенное учреждение «Городской мониторинговый центр». Эта структура занимается мониторингом городских камер наблюдения, системой оповещения и другими вопросами, связанными с безопасностью. Контракт рассчитан до 2028 года.