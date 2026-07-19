Смольный запустит троллейбус с намывных территорий до центра Петербурга

Троллейбус запустят до намывных территорий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На намывных территориях Васильевского острова должен появиться новый троллейбусный маршрут. Это следует из материалов закупки, которую объявили власти Петербурга. Город планирует потратить 24 млрд рублей на осуществление перевозок троллейбусом до 2028 года. В описании закупки указано, что с 21 октября 2026 года должен появиться новый маршрут троллейбуса от бульвара Головнина до Казанского собора.

- Протяженность всего маршрута 23,35 километра, - говорится в описании.

Маршрут пройдет через намыв, Новосмоленскую набережную, Малый и Средний проспекты, Университетскую набережную, Дворцовую площадь, Невский проспект и др.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», в Северной столице объявили закупки на организацию перевозок электрическим транспортом. До 2028 года выделено более 70 млрд рублей.