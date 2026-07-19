12-летняя девочка погибла в ДТП под Петербургом

Машина с ребенком перевернулась под Петербургом.

Смертельное ДТП произошло в Лужском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба Леноблпожспас, в аварии погиб ребенок.

- В результате ДТП в Лужском районе погиб ребенок, - сообщили в ведомстве. – В деревне Луговское женщина за рулем «Рено Логан» не справилась с управлением и улетела с дроги.

Машина съехала в кювет, перевернулась и встала на бок. Салоне автомобиля находилась 12-летняя девочка. Ее зажало в машине. Девочке пытались помочь. Ее дедушка оказывал ей помощь до приезда медиков. Но врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.

- Личным составом 138-й пожарной части Лужского отряда машина была поставлена на колеса, - уточнили в ведомстве.