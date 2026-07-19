Школьник из Ленобласти напал на полицейского под воздействием мошенников

Возбуждено уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудника полиции в Тосненском районе Ленобласти. Как сообщает СУ СК по региону, на стража порядка напал 12-летний школьник.

- 15 июля 2026 года несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, находясь в городе Никольское возле ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, напал на сотрудника полиции, ударив его ножом в. Угрозы жизни и здоровью сотрудника полиции нет. Следователем подросток задержан и помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

На допросе школьник рассказал, что попал под влияние неизвестных, с которыми познакомился в сети. Они угрозами заставили его напасть на сотрудника полиции. Расследование уголовного дела продолжается.