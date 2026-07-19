Шесть человек чуть не утонули, перевернувшись на байдарке в Ленобласти

Спасатели пришли на помощь тонущим на озере. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области едва не утонули шесть человек, которые пытались покататься на одной байдарке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области, инцидент произошел на озере Вуокса в Приозерске.

- По системе 112 поступила информация об опрокидывании байдарки, на борту которой находились четверо взрослых и два ребенка, - сообщили в ведомстве. - Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области города пришли на помощь пострадавшим.

Спасатели доплыли до тонущих и эвакуировали их на берег. Отмечается, что никто не пострадал.