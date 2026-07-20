Спасатели эвакуировали 12 туристов с Ладоги, которых вынесло во время сплава из-за ветра

Поисковые работы продолжаются в отношении двух взрослых. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники МЧС спасли 12 человек, среди которых было пятеро детей, которых из-за сильного ветра вынесло на Ладожское озеро. Инцидент произошел вечером 19 июля, когда группа из 14 человек отправилась на лодках из Приозерска по реке Тихая. Троих детей доставили в поселок Березово, еще двоих человек, включая одного ребенка, эвакуировали в Приозерск. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти.

- Семь человек, включая одного ребенка, находились на острове Селькамарьянсари, откуда их также эвакуировали. Поисковые работы продолжаются в отношении двух взрослых, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Эвакуацию проводят спасатели аварийно-спасательной службы города Приозерск Ленинградской области при участии добровольцев.

МЧС России предупреждает: перед выходом на воду всегда проверяйте прогноз погоды. Не выходите в акваторию при сильном ветре. Надевайте спасательные жилеты на всех, особенно на детей. Имейте при себе средства связи. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.