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НовостиОбщество20 июля 2026 6:08

Полиция устроила рейд в хостеле под Петербургом и обнаружила 600 иностранцев

Владельцы хостела занимались фиктивной постановкой иностранцев на учет
Маргарита СУРИНА
Сотрудники МВД проверили документы у больше половины жителей хостела. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сотрудники МВД проверили документы у больше половины жителей хостела. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полицейские провели рейд мигрантов в хостеле Репино. Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со Специальным полком полиции проверили документы у 319 иностранцев из 600. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Целью проверки было выявление нарушений миграционного законодательства.

- В результате был выявлен один нарушитель, привлечённый к административной ответственности. Ему назначен штраф и выдворение за пределы России, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, нарушения нашли в работе юридического лица, управляющего хостелом. Организация нарушила законодательство при постановке иностранных граждан на миграционный учет. Рассматривается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности.

Полиция продолжает проверку, чтобы выяснить обстоятельства фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет и возможные случаи организации незаконной миграции.