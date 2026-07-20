Полиция устроила рейд в хостеле под Петербургом и обнаружила 600 иностранцев

Сотрудники МВД проверили документы у больше половины жителей хостела. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полицейские провели рейд мигрантов в хостеле Репино. Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со Специальным полком полиции проверили документы у 319 иностранцев из 600. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Целью проверки было выявление нарушений миграционного законодательства.

- В результате был выявлен один нарушитель, привлечённый к административной ответственности. Ему назначен штраф и выдворение за пределы России, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, нарушения нашли в работе юридического лица, управляющего хостелом. Организация нарушила законодательство при постановке иностранных граждан на миграционный учет. Рассматривается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности.

Полиция продолжает проверку, чтобы выяснить обстоятельства фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет и возможные случаи организации незаконной миграции.