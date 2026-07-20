В Кузбассе завели дело из-за превышения марганца в водопроводной воде

СК возбудил дело из-за некачественной воды. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В кузбасском городе Тайга скандал вокруг водоснабжения перерос в уголовное дело. Как сообщает издание VSE42.ru, директору ресурсоснабжающей компании, техническому директору и его заместителю, поставляющей водопроводную воду, предъявлены обвинения по статьям о сокрытии информации об опасности и оказании опасных услуг группой лиц.

- По данным следствия, с декабря прошлого года по январь текущего года фигуранты обеспечивали подачу холодной воды, которая не соответствовала санитарным нормам и была опасна для здоровья. Под угрозой оказались все жители Тайги, включая маленьких детей, - говорится в сообщении Следственного комитета.

В Следкоме подчеркнули, что помимо поставки некачественной воды обвиняемые скрыли от граждан факт значительного превышения допустимой концентрации вредных химических веществ в водопроводной воде. В рамках расследования силовики провели допросы свидетелей, а также обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

Напомним, что проблема с превышением марганца в водопроводной воде в Тайге обострилась еще в январе. Тогда Роспотребнадзор после проведенного анализа запретил использование воды, а правоохранительные органы инициировали проверку. Прокуратура ранее уже выявляла нарушения в работе водоочистных сооружений ООО "Тайгинское ВКХ", которые выражались в превышении норм по марганцу, железу и хлороформу. Стоит отметить, что в 2019 году на модернизацию системы водоснабжения Тайги выделялось 776 миллионов рублей. Эти средства предполагалось направить на строительство новых очистных станций и водоводов общей протяженностью более 16 километров, а также на другие объекты в рамках программы, рассчитанной до 2029 года.