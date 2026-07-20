Огонь уничтожил гостевой дом на Шерегеше

Гостевой дом сгорел на Шерегеше.

В ночь на воскресенье, 19 июля, в туристической столице Кузбасса произошел серьезный пожар. Как сообщает издание VSE42.ru, в Шерегеше загорелся гостевой домик. Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых видно, как огонь охватывает строение, а также перекидывается на близлежащий лесной массив.

- Как сообщает издание тг-канал «Открытый город», сигнал о возгорании поступил в областное МЧС в 00:54. На место происшествия оперативно выехали шесть пожарных на трех автоцистернах. В готовность также привели бригаду медиков и сотрудников полиции, - отмечает издание.

Открытое горение удалось ликвидировать только спустя шесть часов, в 5:50 утра. В ведомстве уточнили, что огнем был охвачен двухэтажный каркасный жилой дом.

В МЧС детально описали последствия пожара. Внутренние и наружные стены строения полностью сгорели, а кровля обрушилась. Общая площадь уничтоженного огнем здания составила 96 квадратных метров.

К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают лицо, ответственное за возникновение пожара.