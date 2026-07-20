ВЛадельцев зоопарков оштрафовали. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Владельцев двух зоопарков в Петербурге оштрафовали за отсутствие лицензии на животных. Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили серьезные нарушения законодательства, регулирующего ответственное обращение с животными.

В одном из зоопарков предприниматель вел деятельность без лицензии на содержание и использование животных. Также на территории не было специально оборудованных мест для сбора и хранения биологических отходов, и отсутствовали документы, подтверждающие законность перемещения животных.

- В результате проверки было возбуждено административное дело, и 29 июня предприниматель был оштрафован на 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Аналогичные нарушения были выявлены в другом зоопарке Петербурга. Предпринимателю было выдано предписание, и также было возбуждено дело об административном правонарушении.

Россельхознадзор напоминает, что все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся содержанием животных в зоопарках и других подобных учреждениях, обязаны пройти процедуру лицензирования в соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными».