Более 50 тысяч кубометров воды использовали дорожники, чтобы охладить Петербург

За неделю дорожники израсходовали более 50 тысяч кубометров воды для полива улиц. Фото: https://max.ru/id7840424142_gos

Из-за аномально жаркого и сухого лета в Петербурге дорожные службы активно используют воду для охлаждения асфальта. За неделю дорожники израсходовали более 50 тысяч кубометров воды для полива улиц. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

Поливальные машины работали круглосуточно, чтобы снизить температуру дорожного покрытия. На узких тротуарах уборку проводили вручную. Пылесосы также использовали систему орошения, смачивая асфальт перед подметанием, чтобы предотвратить поднятие пыли и улучшало качество уборки.

- Садовники и озеленители также активно поливали растения. За неделю они полили 32,6 тысячи деревьев, 370 тысяч кустов и 240 тысяч квадратных метров цветников. Специалисты уделили особое внимание молодым деревьям, пропололи 21 тысячу приствольных лунок. Живые изгороди были подстрижены на протяжении 189 тысяч погонных метров, а кустарники прополоты на площади 63,5 тысячи квадратных метров, - отметили в пресс-службе комитета.

Кроме того, за неделю было отремонтировано почти 18 тысяч квадратных метров садовых дорожек и более 23 тысяч квадратных метров газонов. В работах на зелёных территориях задействовано 284 машины и 938 специалистов, а магистрали обслуживают 513 единиц техники и 768 рабочих.