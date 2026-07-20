Более 38 тонн опасных отходов собрали экослужбы в Петербурге за неделю

В результате экологи собрали 320 кило нефтесодержащих отходов и не только. Фото: gov.spb.ru

С 13 по 19 июля аварийные экологические службы Петербурга обработали 432 обращения граждан по вопросам экологической безопасности. Специалисты ГБУ «Экострой» совершили 19 выездов: 10 - для обследования мест ртутных загрязнений, 9 - по другим причинам. В результате экологи собрали 320 кило нефтесодержащих отходов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

- Сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» провели 7 выездов для проверки сообщений о разливах нефти. Визуальные осмотры выполнены по всем адресам. Обработаны участки реки Большая Нева у причала «Медный Всадник», Дудергофский канал возле Петергофского шоссе и река Большая Невка у Кожевенной линии. На остальных объектах следы нефтепродуктовых загрязнений не обнаружены, - отметили в пресс-службе комитета.

Кроме этого, проведены работы по очистке водных объектов от загрязнений и мусора, и вывезли 54 кубических метра отходов.