В Петербурге осудили группу за фиктивные документы для 29 мигрантов

Преступная группа действовала с 2018 года. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Смольнинский суд вынес приговор трем участникам преступной группы за поддельные документы для легализации почти 30 иностранцев в России. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Организатор схемы получил 3 года колонии общего режима и штраф 450 тысяч рублей. Его сообщник признал вину и уже отбыл наказание. Женщина-соучастница приговорена к 2 годам условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 200 тысяч рублей, - следует из сообщения.

Преступная группа действовала с 2018 года. Организатор договорился с сообщником о реализации схемы, а через год к ним присоединилась третья участница. Они делали пакеты документов для получения трудовых патентов четырем иностранцам и продлевали срок пребывания в России еще 25 мигрантам.

Для приема заявок злоумышленники оборудовали сеть подпольных пунктов, которые маскировались под обувные мастерские. Клиентам предлагали широкий «ассортимент»: от чеков об оплате пошлин и трудовых патентов до водительских удостоверений и даже паспортов среднеазиатских стран.