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НовостиОбщество20 июля 2026 12:02

В Петербурге осудят юношу, убившему и изнасиловавшему 15-летнюю экс-девушку в апарт-отеле

Трагедия произошла 7 сентября 2025 года
Маргарита СУРИНА
На данный момент молодой человек находится в СИЗО.

На данный момент молодой человек находится в СИЗО.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге осудят юношу, жестоко убившему и изнасиловавшему бывшую девушку в апарт-отеле на Витебском проспекте. Трагедия произошла 7 сентября 2025 года, когда 18-летний молодой человек напал на свою бывшую девушку. Сначала он изнасиловал 15-летнюю экс-возлюбленную, а затем истыкал ее ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Школьница скончалась на месте.

- После совершения преступления подозреваемый сам нанес себе ранения и был доставлен в больницу. Ему оказали медицинскую помощь. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Санкт-Петербургский городской суд для дальнейшего рассмотрения.