Психолог Денисова-Мельникова: Шахматы являются профилактикой деменции

Шахматы можно назвать хорошей тренировкой для мозга и профилактикой деменции. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Снизить риск развития возрастных когнитивных изменений поможет игра в шахматы. Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова считает, во время партии у человека одновременно работают несколько важных функций. В частности, ему приходится удерживать в памяти несколько вариантов решения, планировать действия и, что особенно важно, прогнозировать последствия. Все это благоприятно влияет на профилактику деменции и в принципе тренирует мозг.

- Если мозг всегда активно работал, осваивал что-то новое, ему как правило легче справляться с возрастными изменениями, - отметила в разговоре с «Абзацем» психолог.

Денисова-Мельникова полагает, что во время игры в шахматы мозг человека решает интеллектуальные задачи и тем самым происходит формирование запаса возможностей. Именно благодаря им человек может дольше компенсировать возрастные изменения. - Но замечу, что наш мозг предпочитает разнообразие, так что, если человек лишь играет в шахматы, но у него низкая подвижность или бессоница и стресс, то этого будет недостаточно. Лучший эффект, по мнению психолога, даст набор нескольких факторов: интеллектуальная активность, максимальная физическая активность, общение, контроль хронических заболеваний и хороший сон.