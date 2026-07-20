Более 9 тысяч семей Петербурга получили помощь по нацпроекту «Семья»

Самая популярная услуга – прокат предметов первой необходимости для детей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

9 тысяч семей Петербурга воспользовались мерами поддержки по нацпроекту «Семья, который стартовал в этом году. На эти цели в 2026 году выделили 862,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

- Самая популярная услуга – прокат предметов первой необходимости для детей до двух лет, им воспользовались 7,8 тысячи семей. Еще 290 семей приглашали «социальную няню», а 13 студенческих семей посещали комнату матери и ребенка и группы кратковременного пребывания, - уточняется в сообщении.

Свыше 322 студенток получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Также выдали 17,5 тысячи подарков новорожденным. За компенсацией 50% стоимости обучения детей обратилась 51 многодетная семья. Полное или частичное погашение ипотеки получили 511 семей.

В связи с рождением первых и вторых детей выплаты получили 94,3 тысячи семей на общую сумму 3,4 млрд рублей. Ежемесячные выплаты в 19,7 тысячи рублей получают 84 студенческие семьи.