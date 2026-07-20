Конная экомилиция начала работать в Ленобласти

Идею реализовали местные жители. Фото: Александр Дрозденко

Новый способ охраны природы появился в Ленинградской области – конные патрули. Инспекторы верхом на лошадях следят за порядком в лесах: ищут незаконные свалки, вырубки и тех, кто жжет костры в запрещенных местах. Идею реализовали местные жители, а губернатор Александр Дрозденко поддержал инициативу.

- Первой на службу вышла коннозаводчик Амина Любицкая. Женщина разводит лошадей ахалтекинской породы и хорошо знает, как управляться с животными. Теперь она использует свои навыки в охране природы, - написал Дрозденко в своем telegram-канале.

С высоты седла открывается хороший обзор, поэтому патрульные замечают нарушения быстрее, чем пешие или автомобильные инспекторы. К инспекторам на красивых ухоженных лошадях люди прислушиваются охотнее, и отдыхающим проще объяснить, почему нельзя мусорить или жечь костры в лесу.

Первые месяцы работы показали, что конные патрули – не просто красивая картинка, а реально работающий инструмент. Они проезжают там, где не пройдет машина, и фиксируют нарушения до того, как они нанесут серьезный ущерб природе.