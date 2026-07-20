Пьяный мужчина чуть не утонул в Неве, упав в воду после ссоры с возлюбленной

На базе пострадавшему дали сухую одежду и горячий чай. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росгвардейцы спасли из Невы 37-летнего петербуржца. Мужчина спрыгнул в воду во время ссоры с девушкой ночью 19 июля у Свердловской набережной.

Сигнал о человеке за бортом поступил от прогулочных теплоходов. Росгвардейцы немедленно направились к месту происшествия. Они обнаружили мужчину в шоковом состоянии, он находился в опасной близости от проходящих судов. Сотрудники извлекли его из воды и доставили на базу.

- На базе пострадавшему дали сухую одежду и горячий чай. На место вызвали бригаду скорой помощи. Медики оказали первую помощь и госпитализировали мужчину в больницу, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Жизнь петербуржца вне опасности. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.