Рейды по местам проживания цыган пройдут в Янино из-за жалоб местных жителей

Дрозденко заявил, что ситуация сложная, но решаемая. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Профилактические рейды по местам проживания неоседлых цыган могут организовать в Янино. Поводом стала жалоба местной жительницы, с которой она обратилась к губернатору Александру Дрозденко во время прямой линии 20 июля.

Женщина пожаловалась на мусор и поведение цыган, которые, по ее словам, оставляют отходы на территории. Она попросила главу региона принять меры и навести порядок. Дрозденко заявил, что ситуация сложная, но решаемая.

- Мы периодически проводим воспитательные рейды, чтобы «неоседлые» или «вольные» цыгане соблюдали законы и вели нормальный образ жизни, - заявил глава региона. Губернатор поручил комитету по правопорядку и безопасности, а также ГУ МВД организовать проверки в Янино.

Рейды направлены на профилактику нарушений и соблюдение правил проживания на территории региона. Власти продолжат следить за ситуацией.