Прогулочную зону планируют обустроить перед Левашовским кладбищем

Проектировщикам предстоит сохранить существующие деревья и кустарники. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Территорию у входа на Левашовское мемориальное кладбище планируют благоустроить. Работы проведут на двух участках общей площадью 16,4 тысячи квадратных метров, которые расположены по обе стороны от Храма всех святых и входа на кладбище.

- Подрядчика для проектирования уже выбрали, разработку документации планируют завершить за 60 дней. Стоимость проектных работ оценили в 3,1 млн рублей, - следует из данных портала госзакупок.

Проектировщикам предстоит сохранить существующие деревья и кустарники, обеспечить единство стиля и цветовой гаммы, а также предусмотреть надежность и безопасность всех элементов. Проект предусматривает устройство пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм и городских скульптур. Подробности технического задания пока не опубликованы.