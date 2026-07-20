Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 17:15

Прогулочную зону планируют обустроить перед Левашовским кладбищем

В сквере появятся не только дорожки и лавочки, но и скульптуры
Регина МАРИНЕЦ
Проектировщикам предстоит сохранить существующие деревья и кустарники.

Проектировщикам предстоит сохранить существующие деревья и кустарники.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Территорию у входа на Левашовское мемориальное кладбище планируют благоустроить. Работы проведут на двух участках общей площадью 16,4 тысячи квадратных метров, которые расположены по обе стороны от Храма всех святых и входа на кладбище.

- Подрядчика для проектирования уже выбрали, разработку документации планируют завершить за 60 дней. Стоимость проектных работ оценили в 3,1 млн рублей, - следует из данных портала госзакупок.

Проектировщикам предстоит сохранить существующие деревья и кустарники, обеспечить единство стиля и цветовой гаммы, а также предусмотреть надежность и безопасность всех элементов. Проект предусматривает устройство пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм и городских скульптур. Подробности технического задания пока не опубликованы.