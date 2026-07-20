Родственники хотят лишить прав мать, избившую новорожденную дочь в Карелии

Защита женщины собиралась обжаловать приговор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карелии суд рассмотрит иск родственников двухмесячной девочки, которую летом прошлого года избила пьяная мать. Об этом пишем портал «Карелинформ».

Родные просят не только лишить женщину родительских прав, но и запретить ей восстанавливать их в будущем. Такое решение они приняли после того, как ознакомились с материалами уголовного дела.

- Мать ребенка уже осудили - Петрозаводский городской суд приговорил ее к девяти годам колонии. Защита женщины собиралась обжаловать приговор, - пишет информационное издание.

Летом прошлого года пьяная женщина избила свою двухмесячную дочь. Девочка получила тяжелые травмы и долго лечилась в больнице. Позже ребенка забрали родственники. Сейчас они намерены добиться, чтобы биологическая мать не имела никаких прав на ребенка в будущем. Заседание суда пройдет 22 июля.