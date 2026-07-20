Детсад на 240 малышей с бассейном и музыкальным залом открыли в Парголово

На первом этаже находятся группы для малышей от полутора до трех лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Малыши из Выборгского района Петербурга уже с 1 сентября пойдут в новый детсад. Его построили на Заречной улице в Парголово. Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

- Всего дошкольное учреждение рассчитано на 240 детей от полутора до семи лет – будет 12 групп. В каждой есть игровая, спальня, раздевалка, туалетная и буфетная, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Трехэтажное здание площадью более 6,6 тысячи квадратных метров вместило все необходимое для детей. На первом этаже находятся группы для малышей от полутора до трех лет, медицинский блок, пищеблок и бассейн. Второй этаж отдали под группы для детей 3–5 лет, кружковые и учебные комнаты, музыкальный и физкультурный залы. Третий этаж занимают старшие группы для детей 5–7 лет, дополнительный зал для занятий и административные помещения.

Сад полностью готов к приему детей, все помещения оснащены необходимым оборудованием.