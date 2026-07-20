Телеканал оштрафовали на миллион за показ фильма со сценой ЛГБТ*

Фильм шел в эфире ночью 21 апреля. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал телевизионную компанию «Ред медиа» на 1 млн рублей из-за фильма со сценой ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.

- Причиной стал показ фильма «Облачный атлас». В картине демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения, что запрещено для трансляции среди несовершеннолетних. Фильм шел в эфире ночью 21 апреля и имел маркировку 16+, - уточняется в сообщении.

Компанию привлекли к ответственности по статье о пропаганде ЛГБТ* среди несовершеннолетних. В суде представитель «Ред медиа» признал вину и просил снизить штраф до 500 тысяч рублей. Он сослался на сложную ситуацию внутри организации после переезда в Петербург, из-за которого многие сотрудники уволились. Однако суд отказал.

*признано в РФ экстремистским и запрещено