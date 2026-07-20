Ветераны СВО прошли стажировку в органах власти по программе «Время героев Санкт-Петербурга»

В итоговых работах ветераны СВО предлагают конкретные решения. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге завершились стажировки второй группы участников кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ветераны спецоперации знакомились с работой исполнительных органов власти на практике. Они изучали систему государственного и муниципального управления изнутри и определились с темами своих аттестационных работ.

Стажировка позволила участникам не просто наблюдать за работой чиновников, а погрузиться в их повседневную деятельность. Они видели, как устроена структура органов власти, какие задачи решают сотрудники и как выстроена работа в целом. Некоторые из них даже стали непосредственными участниками процессов.

- Стажировка дает глубокое понимание специфики госслужбы и позволяет участникам программы не просто смотреть со стороны, а становиться частью системы, - отметила директор Корпоративного университета администрации Петербурга Эльвира Ребко.

В итоговых работах ветераны СВО предлагают конкретные решения, которые могут улучшить городскую среду. Программа продолжает работать, готовя новые кадры для городского управления.