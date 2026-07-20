Беглов: Реставрацию Невского проспекта завершат в следующем году

На прошлой неделе полностью завершился ремонт проезжей части. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реставрацию Невского проспекта завершат в следующем году. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем традиционном радиообращении.

На главной магистрали города уже отремонтировали проезжую часть, сейчас идут работы на фасадах зданий. Кроме того, завершается ремонт фасада дома с кариатидами на углу с улицей Маяковского. Реставраторы очистили фасад от поздних слоев краски и штукатурки, вернут ему исторический цвет, восстановят декоративные элементы.

- Работы планируют завершить осенью. Всего программа реставрации зданий на Невском включает 87 адресов, - отметил Беглов.

На прошлой неделе полностью завершился ремонт проезжей части Невского от площади Восстания до площади Александра Невского. Дорожники повторили успех прошлого года, когда отремонтировали участок от Адмиралтейства до площади Восстания. Работы провели в рекордные сроки. Для главной магистрали города использовали более прочный асфальтобетон, отдельные участки укрепили стальной сеткой. Движение по Староневскому полностью открыли 14 июля.

Уже в этом году на Невском начнется ремонт тротуаров. Полностью завершить программу реставрации планируют в следующем году. Тогда главная улица города предстанет перед жителями и гостями во всей красоте.