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НовостиОбщество20 июля 2026 19:15

Программа «Доступное жилье» спасла 35 исторических зданий в Петербурге

Проект позволяет горожанам покупать квартиры на льготных условиях
Регина МАРИНЕЦ
Только в этом году жилищные условия улучшили более 4300 семей.

Только в этом году жилищные условия улучшили более 4300 семей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге благодаря программе «Доступное жилье» от разрушения спасли 35 исторических построек. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в традиционном радиообращении.

- Проект позволяет горожанам покупать квартиры на льготных условиях, а город – восстанавливать старые дома вместо того, чтобы сносить их, - объяснил губернатор.

За последние пять с половиной лет очередь на жилье в Петербурге сократилась почти в три раза. Только в этом году жилищные условия улучшили более 4300 семей. Город значительно увеличил расходы на жилищные программы и сейчас входит в число лидеров по этому направлению среди регионов страны.

На прошлой неделе ключи от квартир получили участники программы, которые будут жить в отреставрированном доме XIX века на 9-й линии Васильевского острова. Зданию больше полутора веков, в нем жили выдающиеся ученые и деятели искусств. Теперь дом полностью восстановлен и превращен в современное комфортное жилье.