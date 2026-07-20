Доходы бюджета Петербурга выросли почти на 9 процентов за полгода

Расходы города за январь–июнь составили 698 млрд рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года в бюджет Петербурга поступило 685 млрд рублей, что на 8,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Налоговые доходы выросли почти на 12%, основной прирост дал налог на доходы физических лиц – его поступления увеличились на 15,1%, - отмечается в отчете.

При этом по налогу на прибыль и упрощенной системе налогообложения бюджет пока отстает от плана. В комитете финансов назвали причины – геополитическая ситуация и изменения в законодательстве о налоговых группах.

Расходы города за январь–июнь составили 698 млрд рублей, что на 10,4% больше, чем год назад. За пять лет расходы на эту дату удвоились. Почти половина прироста ушла на социальную сферу – образование, здравоохранение и социальную политику.

Особое внимание уделяют адресной поддержке участников СВО и их семей, а также семьям с детьми и пожилым людям. Всего на социальную помощь жителям выделили 380 млрд рублей – это 10,5% всех расходов. Город продолжает наращивать социальные вложения, несмотря на сложную экономическую обстановку.