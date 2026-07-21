Более 200 автомобилей проверили на Кораблестроителей и проспекте Крузенштерна

Всего правоохранители составили 12 административных протоколов. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

На улицах Кораблестроителей и проспекте Крузенштерна в Василеостровском районе прошел профилактический рейд. Инспекторы Госавтоинспекции совместно со Специальным полком останавливали автомобили для проверки документов и осмотра.

Всего проверили более 200 автомобилей и 354 человека, среди которых оказались 36 иностранцев. В территориальные отделы полиции доставили двух человек: одного - в рамках розыска, другого - за нарушение правил хранения и ношения оружия.

- Один из водителей предъявил служебное удостоверение сотрудника администрации, которое вызвало подозрения. Документ отправлен на экспертизу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По результатам рейда составлено 12 административных протоколов.