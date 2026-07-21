Специалисты закончили реставрацию Большой столовой в Аничковом дворце

За два года работ специалисты обнаружили несколько интересных артефактов. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге завершилась реставрация Большой столовой Аничкова дворца. Это одно из самых известных помещений исторического здания, где традиционно проводятся «Новогодние елки» для детей, конкурсы, награждения и другие мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Реставраторы очистили лепные панно с многофигурными барельефами, колонны из искусственного мрамора и карниз от загрязнений и старой краски. Были восстановлены художественные композиции на падуге, а двери и оконные рамы реставрировались в условиях мастерской, - отметили в пресс-службе городской администрации.

За два года работ специалисты обнаружили несколько интересных артефактов. Среди них - воздуховод с керамической плиткой и поворотным металлическим механизмом. Он будет музеефицирован. Также был найден фрагмент исторического дубового паркета, который полностью воссоздали по образцу.

Ранее в Аничковом дворце были отреставрированы другие помещения, включая Белоколонный зал, гостиные, библиотеку и другие значимые пространства.