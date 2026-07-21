Петербурженка наняла детектива для слежки за бывшим мужем и теперь может сесть

Женщина следила за бывшим мужем, наняв детектива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Петроградского района так и не смогла отпустить прошлое. 49-летняя женщина превратилась в теневого шпиона, наняв детектива, который установил GPS-трекер под машиной ее бывшего супруга. С июля по сентябрь 2025 года она в прямом эфире слушала разговоры в салоне, отслеживала передвижения и собирала компромат.

Слежка на этом не закончилась. Женщина начала тайно фотографировать экс-мужа на встречах, выкладывать снимки в соцсети и сопровождать их язвительными комментариями.

В прокуратуре Петербурга подтвердили:

– Обвиняемая незаконно направляла третьим лицам фотографии мужчины, размещала их в сторис мессенджеров с различными комментариями. Все это – без согласия изображенных лиц.

Теперь ревнивой даме придется ответить по ч. 1 ст. 137 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни, что карается двумя годами лишения свободы. Дело уже направлено в суд.