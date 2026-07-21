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НовостиОбщество21 июля 2026 10:45

Более 230 тысяч пенсионеров Петербурга и Ленобласти получают регдоплату к пенсии

Поддержку получают 171 тысяча жителей Петербурга и 59 тысяч жителей Ленобласти
Маргарита СУРИНА
Доплату получают те, чей общий доход оказывается ниже установленного минимума.

Доплату получают те, чей общий доход оказывается ниже установленного минимума.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Петербурге и Ленобласти успешно реализуют программу региональной доплаты к пенсии. По этой инициативе свыше 230 тысяч пенсионеров уже получают дополнительную поддержку: 171 тысяча жителей Петербурга и 59 тысяч жителей Ленобласти.

Цель программы - обеспечить неработающим пенсионерам доход не ниже регионального прожиточного минимума. На 2026 год этот показатель установлен в размере 17 754 рубля для жителей Петербурга и 17 428 рублей для жителей Ленобласти.

Управляющий Отделением Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский отметил, что фонд стремится сделать социальную поддержку максимально доступной.

- Доплату получают те, чей общий доход оказывается ниже установленного минимума. Пенсионерам не нужно обращаться за выплатой: мы сами анализируем данные и назначаем её автоматически, - рассказал он.

Благодаря передаче функций фонду процесс получения выплат стал более прозрачным и удобным для жителей региона. Граждане освобождены от необходимости собирать документы, а фонд самостоятельно проверяет право на льготы, используя данные информационных систем.