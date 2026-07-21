Дворцовый мост разведут под музыку на морскую тематику в честь Дня ВМФ

Проект существует с 2016 года, его посетили более 20 млн человек. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Дворцовый мост будут разводить под «морскую» музыку в ночи на 24, 25 и 26 июля в честь Дня Военно-морского флота. Шоу «Поющие мосты» откроет «Гимн Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.

- Затем прозвучат композиции, отражающие дух морской службы: «Марш морской пехоты» в исполнении Оркестра ВМФ СССР, «Вечер на рейде» Василия Соловьева-Седого, «Гвардейский марш ВМФ» Николая Иванова-Радкевича, «Крейсер «Аврора» Владимира Шаинского и Михаила Матусовского в исполнении Эдуарда Хиля, а также марш «Кронштадт» в исполнении Адмиралтейского военно-морского оркестра, - сообщили организаторы.

«Поющие мосты» организует издание «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати. Проект существует с 2016 года, его посетили более 20 млн человек. Шоу входит в топ-25 событий Единого календаря Комитета по развитию туризма Петербурга. В дни празднования Дня ВМФ горожан и гостей города ждет не только разводка моста, но и музыкальное сопровождение, которое создаст особую атмосферу.