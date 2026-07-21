Морской вокзал в Петербурге собираются признать памятником регионального значения

На данный момент здание требует реконструкции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Морской вокзал собираются включить в единый государственный реестр памятников культурного наследия как объект регионального значения. Об этом стало известно из проекта, опубликованного 20 июля на официальном сайте Смольного.

- Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения памятник «Морской вокзал», - указано в распоряжении.

Здание с уникальной архитектурой, включая балконы, напоминающие паруса, и шпиль со скульптурой, стало не только архитектурной достопримечательностью, но и объектом охраны государства. К слову, сам вокзал был построен на площади Морской славы в период с 1977 по 1987 годы.

В настоящее время Морской вокзал, утративший свою основную функцию после открытия порта «Морской фасад», используется как бизнес-центр, общежитие для студентов и небольшой отель. Однако здание требует реконструкции.

Важно сохранить архитектурные элементы, подлежащие охране, такие как башни и шпиль, парадная лестница из натурального камня, винтовая лестница и другие детали, чтобы сохранить уникальный облик этого исторического объекта.