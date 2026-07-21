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НовостиПетербургская стройка21 июля 2026 12:17

Первые деформационные швы смонтировали на Большом Смоленском мосту

Две конструкции общей длиной 30 метров уже заняли проектное положение
Регина МАРИНЕЦ
Строительство моста идет с опережением графика. Фото: Смольный

Строительство моста идет с опережением графика. Фото: Смольный

Строители смонтировали первые деформационные швы на Большом Смоленском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

- Две конструкции общей длиной 30 метров уже заняли проектное положение. Всего на переправе будет 13 таких швов, все сделаны в России из специальных марок стали. Масса каждого элемента достигает 7 тонн, а монтаж занимает до двух недель, - уточнили в Смольном.

Строительство моста идет с опережением графика. Деформационные швы обеспечивают долговечность и безопасность сооружения. Они подвижны и не дают появляться трещинам, что увеличивает срок службы всей конструкции.

Параллельно рабочие устанавливают ограждения. Готово около половины из 1200 метров парапетных барьеров, которые разделят транспортные потоки. Смонтировано 400 из 950 метров перил. Специалисты настраивают электронику и гидравлику разводного пролета. В ближайших планах – монтаж трамвайных рельсов и гидроизоляция металлических поверхностей на разводной части.