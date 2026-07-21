Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину за ложь о российской армии

Его задержали 20 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петроградский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Срок меры пресечения установлен до 7 сентября, - уточняется в сообщении.

По версии следствия, в августе 2023 года обвиняемый опубликовал недостоверные сведения о действиях российской армии. Его задержали 20 июля и возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

В материалах дела указано, что он действовал по мотивам политической или идеологической ненависти. Сам мужчина возражал против ареста и просил суд отправить его под домашний арест, но суд не удовлетворил ходатайство.